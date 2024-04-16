سحبها من يدها.. الجزائري يوسف بلايلي يثير غضبا بتصرفه تجاه حكمة

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
سحبها من يدها.. الجزائري يوسف بلايلي يثير غضبا بتصرفه تجاه حكمة
Credit: JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللاعب الجزائري يوسف بلايلي جدلا واسعا بعد أن انفعل بشكل مبالغ فيه على حكمة مباراة فريقه مولودية الجزائر في ربع نهائي كأس الجزائر، الأحد، وسحبها من يدها. 

وتداول عدد من مستخدمي "إكس"، تويتر سابقا، المقطع الذي يُظهر انفعال بلايلي على حكمة المباراة بسبب قرار تحكيمي لم يعجبه. 

قد يهمك أيضاً

"وحشني دراهمهم".. تصريح للاعب الجزائري يوسف بلايلي يُثير جدلًا واسعًا

وسحب بلايلي الحكمة من يدها ما دفعها لتوجيه بطاقة صفراء له في المباراة التي جمعت فريقه بوداد تلمسان. 

وبعد أن تلقى إنذارا قام اللاعب الدولي الجزائري السابق بركل الكرة نحو حكمة المباراة. 

وأثار تصرف بلايلي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات:

نشر 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.