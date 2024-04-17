دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره برشلونة الإسباني، بأربعة أهداف لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "مونتجويك الأولمبي"، الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وأحرز أهداف النادي الباريسي كل من عثمان ديمبيلي وفيتور فيريرا وكيليان مبابي (ثنائية) في الدقائق 40 و54 و61 و89، فيما جاء هدف الفريق الكتالوني الوحيد عن طريق رافينيا عند الدقيقة 12.

وبلغ باريس سان جيرمان الدور نصف النهائي في مسابقة تشامبيونزليغ، بعد تفوقه على برشلونة بمجموع المباراتين 4/6، إذ كانت مباراة الذهاب لصالح النادي الإسباني بنتيجة 2/3.

في ذات الدور، تغلب نادي بوروسيا دورتموند الألماني على منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2/4، في مباراة احتضنها استاد "سيغنال إيدونا بارك".

وسجل يوليان براندت وإيان ماتسين ونيكلاس فولكروغ ومارسيل سابيتزر أهداف النادي الألماني في الدقائق 34 و39 و71 و74، بينما جاء هدفا النادي الإسباني بخطأ من لاعب المنافس وبأقدام أنخيل كوريا، في الدقيقتين 49 و64.

وتأهل نادي بوروسيا دورتموند إلى ما قبل النهائي، عقب تفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة 4/5، إذ كانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح نادي أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد.

بهذه النتائج، ضرب نادي باريس سان جيرمان موعدا مع نادي بوروسيا دورتموند في الدور نصف النهائي.