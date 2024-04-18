دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 3/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وسجل رودريغو لفريق "الميرنغي" عند الدقيقة 12، قبل أن يعادل كيفين دي بروين لفريق "السيتيسينز" في الدقيقة 76، واستمرت نتيجة التعادل حتى الدقيقة 120، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح لاعبي كارلو أنشيلوتي.

وتأهل نادي ريال مدريد للدور نصف النهائي في مسابقة تشامبيونزليغ، إذ كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3/3.

وفي ذات الدور، تغلب نادي بايرن ميونخ الألماني على نظيره أرسنال الإنجليزي بهدف وحيد، أحرزه جوشوا كيميش عند الدقيقة 63 من زمن المباراة التي احتضنها استاد "أليانز أرينا".

وبلغ فريق "البافاري" الدور قبل النهائي، بعد تفوقه على فريق "الغانرز" بمجموع المباراتين بنتيجة 2/3، إذ كانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2/2.

بهذه النتائج، ضرب نادي بايرن ميونخ موعدا مع نادي ريال مدريد في الدور نصف النهائي.