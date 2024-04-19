دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الإعلامي المصري، عمرو أديب، على تبديل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مساء الخميس، خلال مباراته أمام فريق أتالانتا الإيطالي، في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال عمرو أديب في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "مفيش أرذل من الدفاع الطلياني تقريبا دي مسألة تاريخية علموهم في المدارس أن الدفاع خير طريقة للهجوم!".

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: "فيه باشمهندس كان ماسك صلاح كرهه فى الكورة لغايه أما كلوب خرجه".

وأردف عمرو أديب: "صعبان عليا الراجل الدنيا مش ماشية معاه كويس كان نفسه يخلص بأي بطولة بس تلك هى الكورة يا سادة ليفربول".

وأحرز محمد صلاح هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء.

واكتفي نادي ليفربول بقوله عبر حسابه على منصة "إكس" بعد انتهاء المباراة: "نهاية مشوارنا في الدوري الأوروبي".

وفشل ليفربول في بلوغ نصف نهائي الدوري الأوربي، رغم فوزه بهدف دون رد، في إياب دور الثمانية على حساب نادي أتالانتا الإيطالي، الذي ضمن مقعده في المربع الذهبي بالبطولة، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس.

وكان ليفربول تلقى خسارة بثلاثة أهداف أمام الفريق الإيطالي على ملعب "أنفيلد"، قبل أسبوع.