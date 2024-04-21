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نشر الأحد ، 21 ابريل / نيسان 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ألكساندر أرنولد، لاعب ليفربول، هدفاً جميلاً للغاية، في مرمى فولهام، خلال مباراة الفريقين الّتي أقيمت على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف أرنولد عند الدقيقة 32 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من ركلة ثابتة، لتسكن الزاوية اليمنى لحارس مرمى المنافس.

وتفاعل مع هدف ألكساندر أرنولد (25 عاماً) زميله في الفريق، محمد صلاح، الذي كان جالساً على دكة البدلاء، إذ انتابته فرحة كبيرة.

وساهم هدف أرنولد في فوز فريق "الريدز" على مضيفه فولهام، في الأسبوع الـ34.

فيما كان صلاح (31 عاماً) قد دخل للمستطيل الأخضر في الدقيقة 74، بديلا لزميله لويس دياز.