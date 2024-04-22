دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل نادي الهلال السعودي منافسه العين الإماراتي على أرض ملعب "المملكة أرينا"، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وكانت مواجهة الذهاب التي أُقيمت في الأراضي الإماراتية قد حسمها نادي العين لصالحه، بأربعة أهداف لاثنين.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، فاز نادي العين بمباراتين وفاز نظيره الهلال بمثلهما، فيما وقع التعادل في مباراة واحدة.

وقبل صافرة البداية، قال جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال، في مؤتمر صحفي: "سنبذل مجهوداً كبيراً غداً، المباراة مميزة بطبيعتها لأنها في بطولة كبيرة وفي مرحلة متقدمة، جمهورنا سيدعمنا وسيساندنا، الفريق يعمل بقوة للوصول إلى المباراة النهائية ونتمنى أن تتوج جهودنا بذلك".

فيما أكد هرنان كريسبو، مدرب نادي العين، على أن فريقه يطمح بإقصاء أحد أبرز الأندية في القارة الصفراء، والوصول للمشهد الختامي في المسابقة الآسيوية هذا الموسم.

ويرى متابعون أن نادي الهلال سيحقق "ريمونتادا" أمام ضيفه العين، فيما يعتقد آخرون أن الغلبة ستكون لصالح النادي القادم من الإمارات، فما رأيك؟