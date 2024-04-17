دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، رسالة إلى زملائه بعد خسارتهم من نادي العين الإماراتي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وتعرض "الأزرق الهلالي" للهزيمة من منافسه العين بأربعة أهداف لاثنين، في مباراة أقيمت على أرض استاد هزاع بن زايد، مساء الأربعاء.

ونشر اللاعب البرازيلي عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام صورة لنتيجة المباراة، وقال مخاطبًا زملائه: "هيا يا شباب، لدينا 90 دقيقة أخرى، أثق بكم".

ويلتقي الهلال مع العين مجددًا في مباراة الإياب، في يوم 23 إبريل/ نيسان الحالي، في العاصمة السعودية الرياض.

ويشار إلى أن نيمار (32 عامًا) يغيب عن صفوف الهلال منذ أشهر، بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.