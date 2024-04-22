دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال خوان لابورتا، رئيس إدارة نادي برشلونة، إنه سيطلب إعادة الكلاسيكو أمام نادي ريال مدريد، في حال أثبتت الوثائق أن هناك هدفاً للفريق الكتالوني لم يتم احتسابه خلال مواجهة الفريقين، الأحد الماضي.

وكانت مباراة نادي برشلونة وغريمه التقليدي، فريق "الميرنغي"، قد شهدت حالة تحكيمية مثيرة للجدل، إذ كان اللاعب لامين يامال قد سدد الكرة نحو مرمى المنافس، لكن الحارس أندري لونين أبعدها، في حين بدا أن الكرة قد تجاوزت خط المرمى.

واستدعت هذه الحالة الرجوع لتقنية الـ"VAR"، إلا أن قرار الحكم سيزار غرادو كان عدم وجود هدف لصالح الفريق الكتالوني.

وقال لابورتا في فيديو نشره حساب نادي برشلونة عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بالأمس، كانت هناك حوادث عدة مثيرة للجدل، ولكن من بينها جميعاً هناك حادثة حاسمة ويمكن أن تغيّر نتيجة المباراة".

وأضاف: "أشير إلى الهدف الوهمي الذي سجله لامين يامال، كنادي نريد التأكد مما حدث، ولهذا السبب سنقدم طلباً فورياً إلى لجنة التحكيم الفنية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للحصول على مجموعة شاملة من اللقطات والصوت حول هذه الحالة".

وتابع قائلاً: "إذا أدرك النادي، بمجرد تحليل هذه الوثائق، أنه حدث خطأ في مراجعة الحالة، فسنتخذ جميع التدابير المتاحة لعكس الوضع، دون استبعاد أي إجراء قانوني ضروري".

وأكمل خوان لابورتا: "لا نستبعد طلب إعادة المباراة، تماماً كما حدث في مباراة أخرى في أوروبا، بسبب خطأ تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR".

وكان الفريق الكتالوني قد خسر من نظيره نادي ريال مدريد بثلاثة أهداف لاثنين، في الجولة الـ32.