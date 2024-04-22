دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر ممازحة الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، لشرطي، على هامش مباراة فريق "الميرنغي" ومنافسه برشلونة في الدوري الإسباني (لا ليغا)، الأحد.

وأظهرت اللقطات روديغر وهو يمازح أحد رجال الشرطة في ممر ملعب "سانتياغو برنابيو" قبل إجراء عمليات الإحماء، لخوض مواجهة الكلاسيكو، إذ حاول إخافته بحركة مفاجئة، في حين رد الشرطي بابتسامة.

وكان أنطونيو روديغر ورفاقه قد حققوا الفوز على غريمهم التقليدي، الفريق الكتالوني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ32 في الدوري الإسباني.

وبعد المباراة، تمّ تداول لقطات أخرى تظهر أن الشرطي ذاته قد مُنح قميص المدافع الألماني (31 عاماً) كهدية له.

واقترب نادي ريال مدريد كثيراً من حسم لقب "لا ليغا" لصالحه، إذ عزز من صدارته لجدول الترتيب برصيد 81 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن نادي برشلونة، قبل 6 جولات من ختام المسابقة.