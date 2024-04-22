دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار أحمد حسام "ميدو"، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضجةً بعد التصريحات الّتي أدلى بها مؤخراً عن ناديي الأهلي المصري والهلال السعودي.

وتحدّث "ميدو" عن قرار تأجيل مباراة أهلي جدة والهلال في الجولة الـ 28 من دوري "روشن"، إذ تقرر أن تقام في 6 مايو/ أيار المقبل بدلاً عن 19 إبريل/ نيسان، بسبب تأجيل مباراة فريق "الأزرق الهلالي" ونظيره العين الإماراتي ضمن دوري أبطال آسيا في وقت سابق.

وكان قرار تأجيل المباراة قد لاقى اعتراضاً من أندية أهلي جدة والنصر واتحاد جدة، إذ أصدروا بيانات رسمية طالبوا من خلالها بالمساواة، لعدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدوري السعودي.

وقال أحمد حسام "ميدو" لبرنامج "دورينا غير" السعودي: "تمّ تأجيل مباراة أهلي جدة والهلال بدون الرجوع لنادي أهلي جدة بناءً على حديث النادي، هل أحد يقدر يعمل كدا مع الهلال؟ هل أحد يقدر يأجل مباراة للهلال دون الرجوع إلى الهلال؟"، حسب قوله.

وأضاف: "الهلال كالأهلي في مصر، محدش يقدر يعمل حاجة تخصه دون الرجوع إليه"، حسب تعبيره.

وتابع قائلاً: "كان يجب تأجيل المباراة 24 ساعة فقط، أليس لنادي الهلال لاعبين بدلاء من الممكن إشراكهم؟ الهلال يعتبر قد حسم لقب الدوري هذا الموسم (بإمكانه لعب مباراته مع أهلي جدة بالبدلاء)"، على حد قوله.

ويشار إلى أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم لم تصدر أي رد على بيانات أندية أهلي جدة والنصر واتحاد جدة حول قرار تأجيل المباراة حتى الآن.