السعودية.. لاعب كرة قدم أجنبي يعثر على محفظته "بكل ما فيها" بعد 8 أشهر وهذا ما قاله عن المملكة

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السعودية.. لاعب كرة قدم أجنبي يعثر على محفظته "بكل ما فيها" بعد 8 أشهر وهذا ما قاله عن المملكة
Credit: y FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار المحترف الإسباني لنادي القادسية السعودي، ألفارو غونزاليس، تفاعلا بمقطع فيديو نشره يُظهر عثوره على محفظته وداخلها كل النقود والوثائق بعد 8 أشهر من فقدانها في المملكة. 

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وقال غونزاليس في المقطع: "أنظروا، هذه هي المملكة العربية السعودية". 

وتابع اللاعب الإسباني قائلا: "بعد 8 أشهر وجدت محفظتي بكل ما فيها... النقود وأغراضي الأخرى هنا". 

وأضاف غونزاليس قائلا: "مدهش.. هذا لا يحدث في كل مكان في العالم".

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا مع المقطع بشكل واسع في المملكة. 

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