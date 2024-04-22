دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار المحترف الإسباني لنادي القادسية السعودي، ألفارو غونزاليس، تفاعلا بمقطع فيديو نشره يُظهر عثوره على محفظته وداخلها كل النقود والوثائق بعد 8 أشهر من فقدانها في المملكة.

وقال غونزاليس في المقطع: "أنظروا، هذه هي المملكة العربية السعودية".

وتابع اللاعب الإسباني قائلا: "بعد 8 أشهر وجدت محفظتي بكل ما فيها... النقود وأغراضي الأخرى هنا".

وأضاف غونزاليس قائلا: "مدهش.. هذا لا يحدث في كل مكان في العالم".

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا مع المقطع بشكل واسع في المملكة.