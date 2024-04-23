دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حسم نادي إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي لصالحه هذا الموسم 2024/2023، بعد ضمانه الاستمرار في صدارة جدول الترتيب، قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات.

وجاء فوز فريق "النيراتزوري" بلقب "السكوديتو"، بعد تغلبه على غريمه التقليدي، إسي ميلان، بهدفين لواحد، على أرض ملعب "سان سيرو"، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ33.

وجاء هدفا نادي إنتر ميلان عن طريق فرانشيسكو أتشيربي وماركوس تورام، فيما أحرز فيكايو توموري هدف فريق "الروسونيري" الوحيد.

ووصل فريق "النيراتزوري" للنقطة 86 في المركز الأول، بفارق 17 نقطة عن صاحب المركز الثاني، نادي إسي ميلان.

ويعد هذا اللقب رقم 20 لنادي إنتر ميلان على مر تاريخ الدوري الإيطالي.