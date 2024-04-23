دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عبر خاصية "ستوري" على حسابه في منصة إنستغرام فيديو من تدريباته مع فريق "الريدز" في الصالة الرياضية، الثلاثاء.

وأظهر الفيديو النجم المصري وهو يتدرب وسط أنغام أغنية "شمندورة"، وهي أغنية شهيرة لمواطنه المطرب الشهير محمد منير، مما أثار تفاعلاً.

ويستعد صلاح لخوض مباراة بين نادي ليفربول ومنافسه إيفرتون، على أرض ملعب الأخير، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان محمد صلاح (31 عاماً) قد سجّل 24 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة بعد خوضه 39 مباراة، بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023.