تداول لقطات لرد فعل أمير سعودي على خروج نادي الهلال من دوري أبطال آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة لرد فعل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على خروج نادي الهلال من دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد ودّع المسابقة الآسيوية من الدور نصف النهائي من أمام منافسه العين الإماراتي.

وفاز نادي الهلال على ضيفه العين بهدفين لواحد في مباراة الإياب، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتأهله إلى المباراة النهائية، إذ كان النادي الإماراتي قد حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة 2/4.

وأظهرت اللقطات حسرة وخيبة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الذي كان جالساً في مدرجات ملعب "المملكة أرينا"، خلال مجريات المباراة وبعد صافرة النهاية، التي أسفرت عن نهاية مشوار فريق "الأزرق الهلالي" في دوري أبطال آسيا.

وسبق للأمير عبد الرحمن بن مساعد وأن تولى منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.