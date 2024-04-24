دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة تهنئة إلى نظيره العين الإماراتي، بعد تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023.

وكتب فريق "السيتيسينز" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تهانينا لنادي العين الإماراتي على التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال آسيا".

وكان نادي العين خسر من منافسه الهلال السعودي بهدفين لواحد، في إياب الدور نصف النهائي، الذي أقيم على أرض ملعب "المملكة أرينا"، مساء الثلاثاء.

ورغم خسارة النادي الإماراتي، إلا أنه وصل للمشهد الختامي، بسبب فوزه في مواجهة الذهاب بنتيجة 2/4.

وبلغ نادي العين المباراة النهائية من المسابقة الآسيوية للمرة الرابعة في تاريخه، كما سبق وأن توّج باللقب عام 2003.