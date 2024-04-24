دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اشتكى المنشد الإسلامي والداعية الكويتي، مشاري العفاسي، من "التعصب الرياضي" بعد مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب العفاسي على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "يشهد الله أني لم أتابع مباراة الهلال ولا أتابع أصلاً ، ومندهش من كمية التعصب الرياضي".

وذلك بعد غضب من جانب بعض جماهير بسبب منشورات اعتُبرت "مستفزة" منسوبة للداعية الكويتي، ولا يمكن لـCNN التأكد من صحتها بشكل مستقل، إذ لا تظهر المنشورات على حساب العفاسي.

وكان الهلال قد خرج من بطولة دوري أبطال آسيا رغم فوزه على العين بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب نصف النهائي وذلك بعد خسارته في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتأهل العين إلى نهائي البطولة ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة النصف النهائي الأخرى بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما مارينوس الياباني.