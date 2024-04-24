دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة تحية سفيان رحيمي، لاعب العين الإماراتي، لجماهير الهلال السعودي، بعد صافرة نهاية مباراة الفريقين، الثلاثاء، وفي إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وبلغ سفيان رحيمي ورفاقه المباراة النهائية من المسابقة الآسيوية، على حساب فريق "الأزرق الهلالي"، بعد التفوق عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/5.

وعقب صافرة نهاية مباراة الإياب، ذهب سفيان رحيمي نحو مشجعي نادي الهلال الحاضرين في مدرجات ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، ووجّه لهم التحية، قبل أن يبادله المشجعون التحية.

وكان المهاجم المغربي قد سجّل 3 أهداف في مرمى فريق "الأزرق الهلالي" في مباراة الذهاب التي أقيمت على الأراضي الإماراتية، فيما يمتلك 11 هدفاً في دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023.