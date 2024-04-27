دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق النجم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على مشادة محمد صلاح، لاعب ليفربول، مع مدربه يورغن كلوب، خلال مباراة "الريدز" مع نظيره وست هام يونايتد، السبت، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت مشادة كلامية بين كلوب وصلاح عند الدقيقة 82، إذ قبل دخول النجم المصري للمستطيل الأخضر للمشاركة كبديل وعند وقوفه على خط الملعب، ظهر وهو ينتابه الغضب ويوجه بعض الكلمات إلى كلوب، في حين حاول داروين نونيز وجو غوميز تهدئة زميلهما صلاح.

وقال أبو تريكة عن الواقعة، خلال تواجده في الاستديو التحليلي للمباراة عبر قنوات "beIN SPORTS": "أنا حزين بسبب هذا الموقف، أنا على المستوى الشخصي حزين، هذا يؤلمني ويحزني، لأنني أحب الاثنين، ولكن أحب صلاح أكثر".

وأضاف: "بس صلاح غلطان، مهما يكن هذا مدربك... أنت وهو نجحتما في بناء علاقة تحلم الناس بها، العلاقة بينهما ليست في الملعب فقط بل في خارجه أيضًا، هذا (الخلاف) لا ينبغي أن يظهر في العلن وأمام الجماهير، أن اثنين صنعا هذه الملحمة أن يصل بهما الحال إلى هذا الحوار (الساخن)".

وتابع: "كلاهما من أساطير كرة القدم، وكلاهما على المستوى الشخصي والاجتماعي حاجة تفرح، أنا بحب صلاح جداً وهو أخي الصغير، لكن لا ينبغي أن يتصرف هكذا مع مدربه".

فيما قال اللاعب السعودي السابق ياسر القحطاني خلال تواجده في الاستديو التحليلي ذاته: "هذا الخلاف قد يزرع انقسام في غرفة الملابس، قسم مع صلاح وقسم مع كلوب، وهذا سيؤثر على أداء وعطاء الفريق".

بينما قال اللاعب الإنجليزي السابق بيتر كراوتش عبر قناة "TNT Sports" البريطانية: " يبدو أن الأمر لم يكن جيدًا، لا أستطيع قراءة الشفاه، لكن لا أعتقد أن الأمر يبدو جيدًا للنادي".

وأكمل كراوتش: "صلاح هو اللاعب الذي شارك أساسيًا في معظم مباريات ليفربول، وسيشعر بالغضب لوجوده على مقاعد البدلاء، اللاعبون مثل هؤلاء، الذين يتوقعون أن يبدأوا، لا يشعرون بالسعادة أبدًا عندما لا يشاركون"، موضحًا: "لكن لا أحد يحب رؤية هذا بين المدير الفني واللاعب".