دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض محمد صلاح، لاعب ليفربول، التعليق على مشادته مع مدربه يورغن كلوب، على هامش مباراة "الريدز" ووست هام يونايتد، على أرض ملعب الأخير، السبت.

فعند مروره بالمنطقة الإعلامية المختلطة بعد نهاية المباراة، سأل الصحفيون النجم المصري عن المشادة، لكن صلاح رفض الخوض في التفاصيل، واكتفى بقول: "لو تحدثتُ اليوم ستشتعل النيران".

ورد أحد الصحفيين، مخاطباً محمد صلاح: "هل تقصد النيران؟"، ليجيب اللاعب: "نعم، بالطبع".

كما رفض كلوب الحديث عن كواليس المشادة، إذ قال لقناة "TNT Sports" البريطانية: "لن أخبركم بما حدث بيننا، لقد تحدثنا (أنا وصلاح) في غرفة الملابس، لقد انتهى الأمر"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت مشادة كلامية بين المدرب الألماني والنجم المصري عند الدقيقة 82 من زمن المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وقبل دخول محمد صلاح للمستطيل الأخضر للمشاركة كبديل وعند وقوفه على خط الملعب، ظهر النجم وهو ينتابه الغضب ويوجّه بعض الكلمات إلى يورغن كلوب، في حين حاول داروين نونيز وجو غوميز تهدئة زميلهما صلاح.