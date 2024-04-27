دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو رد فعل لاعب النادي الأهلي، عمرو السولية، بعد استبداله، خلال مباراة "المارد الأحمر" مع نظيره مازيمبي الكونغولي، على أرض استاد القاهرة الدولي، الجمعة.

وكان مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، قد قرر إخراج عمرو السولية من المستطيل الأخضر وإدخال زميله إمام عاشور بدلاً عنه، عند الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وعند مغادرته للميدان، لم يصافح عمرو السولية مدربه كولر، إذ انتابه غضب عارم وقام برمي زجاجة المياه خلال وجوده على دكة البدلاء.

وكان فريق "المارد الأحمر" قد تغلّب على ضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ووصل النادي الأهلي للمباراة النهائية في المسابقة الإفريقية للعام الخامس على التوالي، بعد تفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 0/3، على أن يواجه نادي الترجي التونسي في المشهد الختامي.