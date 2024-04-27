دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة تهنئة إلى ناديي الأهلي المصري والترجي التونسي، بعد بلوغهما نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024/2023.

وكان فريق "المارد الأحمر" وصل للمباراة النهائية في المسابقة الإفريقية للعام الخامس على التوالي، عقب تفوقه على نظيره مازيمبي الكونغولي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

فيما تفوق نادي الترجي على منافسه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد بمجموع المباراتين.

وكتب نادي مانشستر سيتي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تهانينا للنادي الأهلي المصري التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وقال النادي الإنجليزي: "تهانينا لنادي الترجي التونسي التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".