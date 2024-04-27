دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نال الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي المصري، الإشادة والإطراء، بعد تألقه في مباراة "المارد الأحمر" مع منافسه مازيمبي الكونغولي، على أرض استاد القاهرة الدولي، الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان وسام أبو علي قد سجّل هدفاً جميلاً لفريقه عند الدقيقة 83، إذ تلقى الكرة عبر عرضية من زميله علي معلول، ثمّ سددها ببراعة نحو مرمى المنافس.

وساهم هدف وسام أبو علي في فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة، ليصل الفريق إلى المباراة النهائية من المسابقة الإفريقية، بتفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 0/3.

وتغنى حساب فريق "المارد الأحمر" بهدف وسام أبو علي، إذ كتب: "بهدف ولا أروع لاعبنا وسام أبو علي ينضم لقائمة هدافي النادي في البطولات الأفريقية".

ويعد هذا الهدف هو الخامس للمهاجم الفلسطيني (25 عاماً) مع النادي الأهلي، منذ الانضمام إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي.