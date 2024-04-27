تقارير: ليفربول يتفق مع فاينورد للتعاقد مع بديل يورغن كلوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتفق نادي ليفربول الإنجليزي مع نظيره فاينورد الهولندي على أن يصبح مدرب الأخير، أرني سلوت، مديرا فنيا جديدا لفريق "الريدز" خلال المرحلة المقبلة، وفقا للتقارير.

بحسب ما ورد، وجد نادي ليفربول خليفة للمدرب يورغن كلوب، إذ توصل لاتفاق مع نادي فاينورد حول رسوم صفقة المدرب أرني سلوت، البالغ من العمر 45 عاما.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن كلوب أنه سيتنحى عن منصب مدرب فريق "الريدز" بعد انتهاء موسم 2024/2023.

وتواجد يورغن كلوب في ملعب "أنفيلد" منذ عام 2015، وقاد نادي ليفربول إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020، وهو اللقب الأول للنادي منذ 30 عاما.

وقال أرني سلوت، الخميس، للصحفيين: "يبدو من الواضح بالنسبة لي أنني أرغب في الذهاب إلى نادي ليفربول، الآن أنتظر لمعرفة ما إذا كان الناديان سيتوصلان إلى اتفاق، أنا واثق جدا من ذلك".

أرني سلوت، مدرب هولندي، اكتسب سمعة طيبة في تطوير المواهب الشابة وعلامة تجارية مثيرة في كرة القدم.

وقاد أرني سلوت نادي فاينورد إلى تحقيق لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي، ولقب كأس هولندا هذا الموسم، بينما قاد الفريق أيضاً إلى الوصول لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022.