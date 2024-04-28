دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، على إهداء قميصه إلى مواطنه بيدرو ريبوتشو، لاعب الخليج، على هامش مباراة الفريقين، التي أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهرت لقطات مصورة قيام رونالدو بمنح قميصه إلى مواطنه بيدرو ريبوتشو عند الخروج من المستطيل الأخضر عقب صافرة نهاية المباراة، ثمّ تعانقا، لتجذب هذه اللقطات أنظار المتابعين.

وكان كريستيانو رونالدو (39 عاماً) ورفاقه قد حققوا الفوز على مضيفهم الخليج بهدف دون رد، في الجولة الـ 29 من دوري "روشن".

ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدّافي المسابقة هذا الموسم 2024/2023، برصيد 29 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه، مهاجم نادي الهلال ألكساندر ميتروفيتش.