دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، رقماً قياسياً جديداً، قد أضافه إلى سجل مسيرته في لعبة كرة القدم، الحافل بالإنجازات الفردية والجماعية.

وكان ميسي قد سجّل هدفين، ساهم من خلالهما في فوز نادي إنتر ميامي على نظيره ناشفيل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وبعد ثنائية ليونيل ميسي، أصبح النجم الأرجنتيني أسرع لاعب على مر التاريخ ينجح في تسجيل 830 هدفاً خلال 1056 مباراة.

وسجّل ميسي هذا العدد من الأهداف مع أندية برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميامي الأمريكي، إضافة إلى منتخب "التانغو".

وتفوّق ليونيل ميسي بهذا الرقم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ كان الأخير قد أحرز 830 هدفاً خلال 1156 مباراة.

وسجّل رونالدو أهدافه مع أندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، والنصر السعودي، إلى جانب منتخب البرتغال.