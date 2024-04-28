ليونيل ميسي يحقق رقمين قياسيين في الدوري الأمريكي.. ما هما؟

(CNN) -- كانت بداية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم الجديد من الدوري الأمريكي لكرة القدم مثيرة للإعجاب، إذ واصل تألقه على الصعيد التهديفي.

وسجّل ميسي هدفين، ليقود نادي إنتر ميامي للفوز على نظيره نيو إنغلاند ريفولوشن بنتيجة 1/4، ليتربع الفريق على قمة المسابقة، بعد بداية رائعة تضمنت 6 انتصارات في 11 مباراة.

كان ميسي هو المبدع والهداف الرئيسي في الفترة الماضية، إذ أحرز 9 أهداف في الدوري وهو الأكثر تسجيلاً حتى الآن، كما قدم 7 تمريرات حاسمة.

على أرض ملعب "جيليت" وأمام 65.612 مشجعًا، حقق النجم الأرجنتيني رقمين قياسيين في الدوري الأمريكي، إذ هو أول لاعب في تاريخ المسابقة يقدم 16 مساهمة في أول 7 مباريات من الموسم، كما أنه أول لاعب يسجّل أهداف عدّة في 5 مباريات متتالية.

وقال خيراردو مارتينو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي، عقب المباراة: "يأتي الناس إلى كل ملعب لرؤية ليو، هذا صحيح، لكنهم يريدون أيضًا أن يفوز فريقهم".

وأضاف: "نحن متحمسون للأجواء التي نجدها دائماً في المكان الذي نلعب فيه، وهذا أيضًا يحفز الخصوم كثيرًا".

ساعد ميسي في جذب حشود ضخمة كلما لعب، إذ هناك مشجعين متحمسين لمشاهدة لاعب فاز بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين و8 جوائز كرة ذهبية.

في الأسبوع الماضي، كان هناك رقم قياسي على صعيد الحضور الجماهيري في مباراة بين نادي ناشفيل ومنافسه إنتر ميامي.

كما ساهم ميسي بشكل كبير في تغيير حظوظ نادي إنتر ميامي، إذ ساعد الفريق على الفوز بأول لقب له في أغسطس/ آب الماضي، فضلاً عن صعوده إلى صدارة ترتيب القسم الشرقي هذا الموسم.