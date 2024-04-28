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نشر الأحد ، 28 ابريل / نيسان 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار تأهل نادي الزمالك المصري إلى المباراة النهائية في كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024/2023 تفاعلاً على منصة إكس (تويتر سابقاً).

وبلغ فريق "الفارس الأبيض" المشهد الختامي من المسابقة الإفريقية بعد تفوقه على نظيره دريمز الغاني، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي بنتيجة 0/3.

وكان التعادل السلبي قد سيطر على مواجهة الذهاب التي أقيمت في مصر، فيما حسم نادي الزمالك مواجهة الإياب لصالحه بثلاثية نظيفة، على أرض منافسه وبين جماهيره.

وبلغ الزمالك المباراة النهائية للمرة الثانية على مر تاريخه، حيث سبق أن ظفر بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في موسم 2019/2018.

وسيضرب نادي الزمالك موعدًا في المشهد الختامي مع نادي نهضة بركان المغربي أو نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

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