دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك المصري، لـ CNN بالعربية إنه تمّ إيقاف قيد الفريق بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب مستحقات لاعبه السابق، المغربي خالد بوطيب.

وأوضح أحمد سالم أن قيمة مستحقات اللاعب بشكل إجمالي تبلغ 2 مليون و400 ألف يورو (2.5 مليون دولار)، لافتاً إلى أن التواصل قائم مع خالد بوطيب ومحاميه في الوقت الحالي، لتسوية المستحقات والوصول إلى حلٍ.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق "الفارس الأبيض": "من وقتنا هذا وحتّى أغسطس/ آب المقبل (موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية) سيكون قد تمّ رفع القيد إن شاء الله، بعد سداد مستحقات خالد بوطيب".

وكان اللاعب خالد بوطيب (37 عاماً) قد انضم لصفوف نادي الزمالك في موسم 2020/2019، قادماً من الدوري التركي.

وسبق وأن تعرض فريق "الفارس الأبيض" لإيقاف القيد، ونجح في فكه بعد دفع المستحقات على خلفية قضايا تعود لعامي 2015 و2019.