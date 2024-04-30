دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مقطع فيديو تحية علي البليهي، مدافع الهلال، لجماهير اتحاد جدة، على هامش مباراة الفريقين، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

وأظهر الفيديو البليهي وهو يدخل لأرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء قبل صافرة بداية المباراة، ثمّ وجّه التحية إلى مشجعي فريق "النمور"، الذين يتواجدون في المدرجات، في حين بادله المشجعون التحية.

ويلتقي رفاق علي البليهي مع منافسهم اتحاد جدة للمرة السابعة بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد حسم المباريات الست الماضية لصالحه.

وكان المدافع، البالغ من العمر 34 عامًا، قد شارك في 42 مباراة بجميع بطولات الموسم الحالي، وسجّل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.