أمريكا والمكسيك تسحبان العرض المشترك لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

(CNN) -- أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ونظيره المكسيكي سحبهما عرضهما المشترك لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2027.

وقال الاتحادان إنهما سيركزان بدلاً من ذلك على عرض لاستضافة نسخة 2031 من البطولة، من خلال "الدعوة إلى الاستثمار المتساوي مثل بطولة الرجال، والقضاء على الفوارق في الاستثمار، لتحقيق أقصى قدر من الإمكانات التجارية لبطولة السيدات".

وبعد سحب عرض أمريكا والمكسيك، يتبقى عرضان لاستضافة مونديال 2027، أحدهما من الاتحاد البرازيلي، وعرض مشترك من الاتحاد البلجيكي والاتحاد الهولندي والاتحاد الألماني.

وسيتم الإعلان عن العرض الفائز لعام 2027 خلال المؤتمر الـ74 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مايو/ أيار المقبل.

وتواصلت شبكة CNN مع "فيفا" للرد على إعلان سحب عرض الاتحادين الأمريكي والمكسيكي.

وقالت رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، سيندي بارلو كون، في بيان: "استضافة بطولة كأس العالم هي مهمة ضخمة، والحصول على وقت إضافي للاستعداد يتيح لنا تعظيم تأثيرها في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "أنا فخورة بالتزامنا بتوفير تجارب عادلة للاعبين والمشجعين وجميع أصحاب المصلحة لدينا، إن تغيير ملفنا سيمكننا من استضافة بطولة كأس العالم للسيدات في عام 2031، والتي ستساعد على النمو ورفع مستوى كرة القدم النسائية هنا في الداخل، وكذلك في جميع أنحاء العالم".

وسيظل هناك جدول مزدحم لمسابقات كرة القدم الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وستُقام منافسات مونديال الأندية بنظامها الجديد في البلاد في عام 2025، وستُقام بطولة كأس العالم للرجال في أمريكا الشمالية في عام 2026، وستشارك في استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وفي عام 2028، ستُقام الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس.

وقال رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، إيفار سيسنيغا، إنه بفضل الخبرة المكتسبة في الاستضافة المشتركة لكأس العالم للرجال عام 2026 "سنكون قادرين على توفير أفضل البنية التحتية، بالإضافة إلى قاعدة جماهيرية متحمسة تجعل جميع الفرق المشاركة تشعر وكأنها في بيتها".