سجله دون أن يرى المرمى.. هدف "عالمي" من كريستيانو رونالدو يثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح كريستيانو رونالدو أهداف مباراة ناديي النصر والخليج، التي أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك" في الرياض، الأربعاء، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

وجاء هدف النجم البرتغالي بطريقة جميلة للغاية، عند الدقيقة 17 من زمن المباراة، إذ استغل خطأ دفاع المنافس وعدم وجود الحارس في مكانه، قبل أن يسدد الكرة وظهره للمرمى، لتسكن الشباك.

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس مع هدف رونالدو، البالغ من العمر 38 عامًا.

في حال فوز رفاق كريستيانو رونالدو، سيتأهل فريق "العالمي" إلى المباراة النهائية من المسابقة، على أن يواجه منافسه الهلال الذي تجاوز نادي اتحاد جدة بهدفين لواحد.