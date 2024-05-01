السعودية.. "رقصة" مدرب الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة تثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت رقصة جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بعد الفوز على نادي اتحاد جدة بهدفين لواحد، الثلاثاء، ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك السعودي، تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وأظهرت لقطات مصورة جيسوس وهو يرقص فرحاً بعد تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية، تحت أنظار مشجعي فريق "الأزرق الهلالي"، الذين كانوا حاضرين في المدرجات.

وسيواجه نادي الهلال في المشهد الختامي من المسابقة الفائز من مواجهة نادي النصر ونظيره الخليج.

وقال جورجي جيسوس في مؤتمر صحفي، بعد المباراة: "نهنئ اللاعبين، كان انتصاراً مميزاً، لعبنا قرابة 60 دقيقة بنقص عددي، الفريق بعد طرد فقد توازنه بعض الشيء، لكن بعد ذلك استطاع الفريق أن يفرض شخصيته، كان المنافس في حالة جيدة لكن عرفنا كيفية التعامل مع مثل هذه اللحظات الصعبة".

وأضاف: "كنا نؤمن بحظوظنا، وبالفعل تأهلنا للنهائي، هذه البطولة نحن قريبون جداً للفوز بها، نريد أن نقدم موسماً استثنائياً، وسنفعل كلّ ما بوسعنا".