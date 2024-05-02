دوري أبطال أوروبا.. بوروسيا دورتموند يهزم باريس سان جيرمان في مواجهة الذهاب

رياضة
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دوري أبطال أوروبا.. بوروسيا دورتموند يهزم باريس سان جيرمان في مواجهة الذهاب
Credit: Lars Baron/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي بوروسيا دورتموند الألماني على منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد، في مباراة احتضنها ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونز ليغ).

وجاء هدف نادي بوروسيا دورتموند الوحيد عن طريق اللاعب نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

ويعد هذا الفوز هو الثاني لنادي بوروسيا دورتموند في آخر 5 مواجهات بين الفريقين بمختلف المسابقات.

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ويلتقي الفريقان معا في مباراة الإياب، في يوم 7 من مايو/ أيار المقبل، على أرض ملعب "بارك دي برينس"، في العاصمة الفرنسية باريس.

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