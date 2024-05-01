دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل نادي بايرن ميونخ الألماني مع منافسه ريال مدريد الإسباني، بهدفين لمثلهما، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أليانز أرينا"، الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونز ليغ).

وأحرز هدفي فريق "الميرنغي" فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 24 و83، فيما جاء هدفا فريق البافاري عن طريق كل من ليروي ساني وهاري كين عند الدقيقتين 53 و57.

ويعد هذا التعادل الثاني بين الفريقين في آخر 5 مواجهات بمختلف المسابقات.

ويتجدد لقاء الفريقين في مباراة الإياب، في 8 مايو/ أيار المقبل، على أرض ملعب سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.