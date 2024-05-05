هكذا هنأ برشلونة "غريمه" ريال مدريد بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي برشلونة على توجيه رسالة تهنئة لغريمه التقليدي، ريال مدريد، بعد فوز الأخير بلقب الدوري الإسباني (لا ليغا) لموسم 2024/2023.

وكتب الفريق الكتالوني عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "مبروك لنادي ريال مدريد، بطل الدوري لموسم 2023-2024".

وكان فريق "الميرنغي" قد حقق لقب "لا ليغا" بعد ضمان استمراره في صدارة جدول الترتيب، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وفاز نادي ريال مدريد على منافسه قادش بثلاثية نظيفة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34.

كما استغل فريق "الميرنغي" خسارة صاحب المركز الثاني سابقاً، برشلونة، من نادي جيرونا بأربعة أهداف لاثنين، في الجولة ذاتها.

واحتل نادي ريال مدريد المركز الأول برصيد 87 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ملاحقه، جيرونا، و14 نقطة عن الفريق الكتالوني، ليحقق لقب المسابقة للمرة 36 على مر تاريخه.