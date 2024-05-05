دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، 3 أهداف، قاد من خلالها فريقه إلى تحقيق الفوز على الوحدة بنتيجة 0/6، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، السبت، وضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هاتريك النجم البرتغالي (39 عاماً) عند الدقائق 5 و12 و52 من زمن المباراة.

ووصل رونالدو للهاتريك رقم 66 في مسيرته الكروية، وللهدف رقم 890.

عقب المباراة، قال كريستيانو رونالدو لقناة "SSC" السعودية: "أنا سعيد والأهم أن الفريق لعب بشكل جيد، قدمنا مباراة كبيرة، منحنا لجمهورنا مباراة جميلة وأهداف كثيرة، سجلتُ وأنا سعيد بهذا الأمر، أتمنى أن أصل للهدف رقم 900".

وأضاف: "أنا أقول دائماً إن الأرقام القياسية هي تأتي بطريقة طبيعة وتلقائية، لا أركض وراء الأرقام هي من تأتي بطريقة تلقائية، سأحاول أن أصل للهدف رقم 900، لكن هذا العام أو في العام المقبل لا يهم".

وتابع قائلا: "أتمنى أن ننهي الموسم بلقب، هذا حلمنا، أن ننهيه كما بدأنا ونحن نتطلع لتحقيق هذا الهدف، لدينا مباريات نلعبها وعلينا الاستمرار بذات الطريقة، نهائي (كأس الملك) سيأتي، علينا أن نرتاح، وأن نستعد ونجتهد لنهاية الموسم".