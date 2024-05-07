"صفعه على وجهه".. جدل في السعودية على لقطة البليهي مع زميله في الفريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت لقطة بين مدافع نادي الهلال السعودي، علي البليهي، مع زميله في الفريق، الظهير البرازيلي رينان لودي، بعد مباراة الهلال أمام أهلي جدة في ملعب "الجوهرة"، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وأظهرت لقطات صُورها مشجعون في الملعب بهواتفهم قيام لودي بسحب شال كان مع البليهي قبل أن يستدير الثاني ويقوم بضربه على وجهه.

ولم يتبين ما إذا كان البليهي غاضبا بالفعل أم أن الأمر كان في إطار ممازحة مبالغ بها مع زميله في الفريق.

وأظهر مقطع آخر قيام البليهي بمعانقة الظهير البرازيلي لاحقا والتقاط صورة معه.

وطالب بعض مستخدمي "إكس"، تويتر سابقا، بفرض عقوبة على مدافع الهلال بسبب تصرفه مع لودي.

وكان الهلال قد انتصر بهدفين مقابل هدف وحيد على مضيفه الأهلي ليصبح على بعد جولة واحدة من حسم لقب دوري "روشن" هذا الموسم.