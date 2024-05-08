دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بلغ نادي بوروسيا دورتموند الألماني نهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) هذا الموسم 2024/2023، على حساب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتغلب نادي بوروسيا دورتموند على النادي الباريسي بهدف وحيد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة الأوروبية.

وكان النادي الألماني فاز بالنتيجة ذاتها، في مباراة الذهاب التي احتضنتها الأراضي الألمانية.

وضرب نادي بوروسيا دورتموند موعدا مع نادي ريال مدريد الإسباني أو منافسه بايرن ميونخ الألماني في المشهد الختامي من مسابقة تشامبيونزليغ.

وسبق لبوروسيا دورتموند الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وتحقيق مركز الوصافة في نسختي 1997 و2013.