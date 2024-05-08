دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أمنيته بفوز نادي بوروسيا دورتموند الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) هذا الموسم 2024/2023.

وكان نادي بوروسيا دورتموند قد تفوّق على النادي الباريسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي بنتيجة 0/2، ليضمن تأهله للمشهد الختامي، إلا أن ذلك لم يمنع إنريكي من تهنئة الفريق المنافس وتمني فوزه بلقب المسابقة الأوروبية.

عقب مباراة الإياب بين الفريقين، قال لويس إنريكي لشبكة "TNT Sports": "أعتقد أن المباراة كانت متكافئة، لكن بصراحة كنا نستحق الفوز بها، لقد سددنا 31 كرة، ارتطمت 4 منها بالقائم، وكذلك في مباراة الذهاب سددنا كثيراً نحو المرمى، إنه أمر لا يصدق، كرة القدم غير عادلة في بعض الأحيان"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "تهانينا للمنافس، إنه فريق عظيم، لقد فعلوا ذلك بشكل رائع بالوصول للمباراة النهائية، وآمل أن يتمكنوا من الفوز باللقب".

وعن مستقبل نادي باريس سان جيرمان، قال المدرب الإسباني: "نحن نحاول خلق شيء إيجابي، إنها الآن لحظة حزينة ولكن في نفس الوقت تعمل الرياضة بهذه الطريقة"، موضّحاً: "نحن بحاجة لخلق شيء خاص في العام المقبل، ومحاولة الفوز بهذه البطولة".

وضرب نادي بوروسيا دورتموند موعداً مع نادي ريال مدريد الإسباني أو نظيره بايرن ميونخ الألماني في المباراة النهائية من مسابقة تشامبيونزليغ.

وسبق لنادي بوروسيا دورتموند الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وتحقيق مركز الوصافة في نسختي 1997 و2013.