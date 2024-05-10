"الرسالة الأخيرة".. مبابي يودع باريس سان جيرمان بكلمات مؤثرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، الجمعة، رحيله عن نادي باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري 2024/2023.

ونشر مبابي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو، حمل الإعلان عن مغادرته لأسوار النادي الباريسي في ختام الموسم، دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.





وقال في الفيديو: "لقد قلتُ دائماً إنني سأتحدث إليكم عندما يحين الوقت، وأردتُ أن أعلن لكم جميعاً أن هذا هو عامي الأخير في باريس سان جيرمان، لن أقوم بتمديد عقدي وستنتهي المغامرة في غضون أسابيع قليلة".



وأضاف: "سألعب مباراتي الأخيرة في ملعب بارس دي برينس يوم الأحد، إنها ستكون مليئة بالمشاعر، سنوات عديدة أتيحت لي فيها الفرصة وشرف كبير أن أكون عضواً في أكبر نادي فرنسي، أحد أفضل الأندية في العالم، والذي سمح لي بالوصول إلى هنا، وأن أحظى بتجربتي الأولى في نادٍ يعاني من الكثير من الضغوط، وأن أتطور كلاعب من خلال التواجد جنباً إلى جنب مع بعض أفضل اللاعبين في التاريخ، وأن أقابل الكثير من الأشخاص".

وتابع قائلاً: "لم أعتقد أبداً أن مغادرة بلدي ستكون بهذه الصعوبة، الدوري الفرنسي هي البطولة التي عرفتها دائماً لكنني أعتقد أنني بحاجة إلى تحدٍ جديد بعد 7 سنوات"، موضّحاً: "الأمر صعب، وبالطبع هناك بعض الأشخاص الذين أود أن أشكرهم قبل كل شيء، هؤلاء هم المشجعين".

وأكمل الهداف الفرنسي: "أعلم أنني لست اللاعب الأكثر إظهارًا للعاطفة، لم أكن دائماً على مستوى الحب الذي أعطيتموني إياه طوال السنوات السبعة، لكنني لا أريد أن أخونكم أبداً لطالما أردت أن أكون فعالاً".

وأردف مبابي: "باريس سان جيرمان هو النادي الذي لا يترك أي شخص أبدًا، يمكننا أن نحبه أو نكرهه، لقد اخترت أن أحبه وفعلت ذلك لمدة 7 سنوات مع أوقات الصعود والهبوط بالطبع، لكنني لست نادمًا في أي لحظة على التوقيع مع هذا النادي المرموق، إنه النادي الذي سأحتفظ به في ذاكرتي طوال حياتي".

ووجه النجم الفرنسي الشكر لكل المدربين الذين لعب تحت قيادتهم خلال مشواره مع الفريق الباريسي.

وكان كيليان مبابي قد ارتدى قميص نادي باريس سان جيرمان في موسم 2018/2017، ومنذ ذلك الحين لعب 306 مباراة، سجّل خلالها 255 هدفاً وقدم 108 تمريرة حاسمة.

وحقق مبابي مع النادي الباريسي عدداً من الإنجازات الفردية والجماعية، أبرزها الهداف التاريخي للفريق ولقب الدوري الفرنسي ولقب كأس فرنسا ولقب كأس السوبر الفرنسي.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً الاسم الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات، إذ ذكرت تقارير صحفية أن مبابي سينتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بعد نهاية مشواره مع النادي الباريسي.