دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم 2024/2023، بعد ضمان استمراره في صدارة جدول ترتيب المسابقة قبل 3 جولات من الختام.

وتغلّب فريق "الأزرق الهلالي" على منافسه الحزم بأربعة أهداف لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31.

واحتل نادي الهلال المركز الأول برصيد 89 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه وصاحب المركز الثاني، نادي النصر.

ونجح فريق "الأزرق الهلالي" بتحقيق اللقب للمرة التاسعة عشر على مر تاريخ مشاركاته في المسابقة، وتحقيق اللقب الثاني في الموسم الحالي، إذ توّج بكأس السوبر في إبريل/ نيسان الماضي.

ويعد نادي الهلال الأكثر فوزًا بلقب الدوري السعودي، ثمّ ناديي اتحاد جدة والنصر بواقع 9 مرات.