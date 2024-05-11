دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، بكيليان مبابي، ووصفه بأسطورة النادي، بعد إعلان اللاعب عن رحيله عن صفوف الفريق في نهاية موسم 2024/2023.

ونشر مبابي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الجمعة، فيديو، حمل الإعلان عن مغادرته لأسوار النادي الباريسي بعد أن قضى معه 7 سنوات، دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي، السبت: "كيليان أسطورة النادي، إنه لاعب قدم كل شيء لهذا النادي، والنادي قدم له كل شيء أيضاً، أتفهم قراره بالرحيل"، مؤكداً أن الفريق "سيكون أقوى في الموسم المقبل".

وعن استبدال مبابي ووضعه على دكة البدلاء في مباريات الفريق خلال الآونة الأخيرة، قال لويس إنريكي: "تمّ اتخاذ جميع القرارات بناءً على ما أعتبره الأفضل للفريق".

وتابع قائلاً: "رغم حقيقة أننا أردنا في كثير من الأحيان معارضة بعضنا البعض، وهو ما نفاه كيليان علناً، فإن كلّ ما يمكنني قوله عن مبابي هو إنه لاعب كرة قدم مميز وشخص رائع...إنه شخص ودود، ولديه ابتسامة دائماً، أعطيه 10/10 كشخص و10/10 كلاعب كرة قدم".

وكان مبابي قد ارتدى قميص باريس سان جيرمان في موسم 2018/2017، ومنذ ذلك الحين لعب 306 مباريات، سجّل خلالها 255 هدفاً وقدم 108 تمريرات حاسمة.

وحقق مع النادي الباريسي عدداً من الإنجازات الفردية والجماعية، أبرزها: لقب الهداف التاريخي للفريق، ولقب الدوري الفرنسي، ولقب كأس فرنسا، ولقب كأس السوبر الفرنسي.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً الاسم الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات، إذ ذكرت تقارير صحفية أن مبابي سينتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان.