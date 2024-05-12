دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على تقارير صحفية قد ذكرت أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي سينضم لفريق "الميرنغي" خلال المرحلة المقبلة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب نهاية مباراة بين نادي ريال مدريد ونظيره غرناطة: "(إمكانية انضمام مبابي للفريق) إنها مسألة لا آخذها في الاعتبار الآن، لأن لدينا الكثير من الأمور ونتطلع للاحتفال مع جماهيرنا بلقب الدوري الإسباني، بعد ذلك، سيكون هناك مباريات أخرى، حتّى الأول من يونيو/ حزيران المقبل ستنصب أفكارنا على شيء واحد فقط (نهائي دوري أبطال أوروبا)".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ظهر مؤخراً في فيديو عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال فيه إنه يعوّل على نادي ريال مدريد بالسماح لكيلبان مبابي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية 2024، في حال انضمام اللاعب للفريق هذا الصيف.

وحول ما قاله إيمانويل ماكرون، قال كارلو أنشيلوتي: "لا أستطيع التعليق على ما يقوله الرئيس الفرنسي، ليس لدي الحق في التعليق".

وسبق وأن أعلن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً رحيله عن نادي باريس سان جيرمان، بعد أن قضى معه 7 سنوات، دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.