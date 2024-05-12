دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرصت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي على وداع كيليان مبابي، إذ يخوض اللاعب مباراته الأخيرة مع الفريق على أرض ملعب "بارك دي برينس"، الأحد.

ورفع مشجعو النادي الباريسي، الذين تواجدوا في المدرجات، "تيفو" خاص بمبابي ورددوا هتافات له، ووجهوا له التحية، في حين بادلهم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا التحية.

وتواجد مبابي في التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان في مواجهة تولوز، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الفرنسي.

وتعد هذه المباراة رقم 307 لمبابي مع النادي الباريسي بمختلف المسابقات، منذ ارتداء قميص الفريق في موسم 2018/2017.

وسجّل كيليان مبابي 255 هدفًا وقدم 108 تمريرة حاسمة، وحقق 13 لقبًا مع الفريق، أبرزها: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

ويعتبر مبابي الاسم الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات، إذ ذكرت تقارير صحفية أن مبابي سينتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان.