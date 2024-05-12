"قاعدة" في الدوري الأمريكي تثير غضب ليونيل ميسي.. ومدربه يعلق

(CNN) -- بدا ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي، محبطًا عندما منعته قاعدة جديدة في الدوري الأمريكي لكرة القدم من العودة فورًا إلى أرض الملعب بعد خضوعه للعلاج عقب إصابته أثناء المباراة.

ومع تأخر نادي إنتر ميامي أمام منافسه مونتريال بهدفين دون رد، كان ميسي خارج المستطيل الأخضر عندما احتاج فريقه إلى شخص ينفذ ركلة حرة.

في الشوط الأول، تدخل لاعب المنافس على النجم الأرجنتيني، قبل أن يتم احتساب ركلة حرة لصالح نادي إنتر ميامي، ثم تدخل الطاقم الطبي لتقييم حالة ميسي، وقد أدى ذلك إلى تفعيل "قاعدة العلاج خارج الملعب" الخاصة بالدوري الأمريكي، والتي تم تقديمها في أبريل/نيسان.

وتنص القاعدة على أنه "إذا ظل اللاعب المشتبه في إصابته على الأرض لأكثر من 15 ثانية، فسيوقف الحكم اللعب ويلوح للطاقم الطبي بالدخول إلى المستطيل الأخضر لتقييم حالة اللاعب".

وتضيف القاعدة: "عندما يكون اللاعب آمنًا، سيتم إخراجه من الملعب وسيبقى خارجه لمدة دقيقتين على الأقل لمزيد من التقييم والعلاج"، وهذا ماحدث بالفعل مع ميسي.

ومع عدم تمكّنه من العودة إلى أرض الملعب، توجّه ميسي نحو كاميرا تلفزيونية على خط الملعب، وهز رأسه وقال بالإسبانية: "مع هذا النوع من القواعد، نحن نسير بشكل سيء"، وقد تم تداول هذه اللقطات على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، لم يضع إنتر ميامي الركلة الحرة، ونجح زميل ليونيل ميسي، ماتياس روخاس، في ترجمتها إلى هدفٍ، ليقلص الفارق إلى هدفٍ واحدٍ، مما أدى إلى عودة الفريق.

واحتفل إنتر ميامي في نهاية المطاف بفوزه بنتيجة 2/3، وهو الفوز الخامس على التوالي للفريق في المسابقة.

وفقًا للوائح، لم تكن قاعدة الدقيقتين سارية المفعول لو تلقى لاعب المنافس بطاقة صفراء أو حمراء بسبب ارتكابه خطأ ضدّ النجم الأرجنتيني.

تنص القاعدة على أن "الاستثناءات من قاعدة العلاج خارج الملعب تشمل حالات إصابة الرأس المحتملة، وإصابات حارس المرمى، والأحداث الطبية الخطيرة، والأخطاء التي تؤدي إلى بطاقات صفراء أو حمراء".

وقال مدرب نادي إنتر ميامي، خيراردو مارتينو، لشبكة "ESPN"، عقب المباراة: "في حالة ليو، كان من الواضح أنه تعرض لعرقلة، لاعب المنافس يستحق بطاقة صفراء، وهو ما يعني أن ميسي لن يغادر الملعب لمدة دقيقتين".

وأضاف: "تمت معاقبة الفريق الذي تعرض للخطأ، مع هذه التغييرات الجديدة في القواعد، هناك مواقف يجب مراجعتها، المخالفة كانت واضحة وكانت عبارة عن بطاقة صفراء، وفي النهاية نحن من خسرنا ميسي لمدة دقيقتين".

وتواصلت شبكة CNN مع رابطة الدوري الأمريكي (MLS) للتعليق.