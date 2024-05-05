(CNN) -- سجّل اللاعب لويس سواريز ثلاثية لنادي إنتر ميامي، ليلة الأحد، ولكن ليس هذا هو الإنجاز المثير للإعجاب أو محور الاهتمام، بل سيطر زميله ليونيل ميسي مرة أخرى على عناوين الأخبار بفضل أداء مميز للغاية.

خلال فوز نادي إنتر ميامي على منافسه نيويورك ريد بولز بنتيجة 2/6، حقق ميسي رقمين قياسيين في الدوري الأمريكي، وعلّق مدرب فريقه، خيراردو مارتينو، على ذلك، قائلاً: "لا أعتقد أننا سنرى شيئاً كهذا مرة أخرى".

وأصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في الدوري الأمريكي يقدم 5 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة، كما أنه أول لاعب يساهم في تسجيل 6 أهداف (سجّل هدفاً وصنع 5) في مباراة واحدة على مر تاريخ المسابقة.

وسبق للاعب الفائز بكأس العالم أن حقق رقمين قياسيين آخرين، خلال فوز نادي إنتر ميامي على نادي نيو إنغلاند ريفولوشن، الأسبوع الماضي.

لقد سجّل ليونيل ميسي وصنع في 6 مباريات متتالية في الدوري، ليرتفع رصيده من الأهداف لهذا الموسم إلى 10 في 8 مباريات، متساوياً مع زميله سواريز، كما أنه أكثر لاعب صنعاً للأهداف بـ12 أسيست.

شكّل ميسي ولويس سواريز شراكة هائلة أثناء وجودهما في نادي برشلونة الإسباني، وقد نقل الثنائي هذا الانسجام بسلاسة إلى أرض الملعب عندما لعبا مع نادي إنتر ميامي.

واستمر نادي إنتر ميامي في صدارة القسم الشرقي من المسابقة، ويلعب مباراته القادمة مع نظيره مونتريال في 11 مايو/ أيار الجاري.