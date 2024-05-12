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نشر الأحد ، 12 مايو / أيار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن اللاعب رياض محرز راضياً على قرار استبداله خلال مباراة فريقه الأهلي مع نظيره الشباب، والتي أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فعند الدقيقة 78 من زمن المباراة، قرر مدرب النادي الأهلي، ماتياس يايسله، إخراج محرز من المستطيل الأخضر ودخول زميله فهد الرشيدي بدلاً عنه.

وأظهر فيديو، تداوله مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) المهاجم الجزائري وهو يبدي امتعاضه من قرار استبداله، ولم يذهب نحو مدربه لمصافحته بعد خروجه من الميدان.

وكان محرز قد صنع هدفاً خلال المباراة، ليساهم في فوز النادي الأهلي على مضيفه الشباب بنتيجة 1/2، في الجولة الـ31.

ويمتلك رياض محرز (33 عاماً) برصيده 10 أهداف و13 تمريرة حاسمة في دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، عقب خوضه 31 مباراة.