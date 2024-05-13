دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع مشهد تسرب مياه الأمطار إلى مدرجات وأرضية ملعب "أولد ترافورد" الخاص بنادي مانشستر يونايتد في مباراة الفريق أمام أرسنال.

وتداول رواد المنصة مقاطع فيديو وصورا تُظهر تدفق المياه بشكل كبير من سقف الملعب.

وكان اليونايتد قد خسر بهدف نظيف أمام أرسنال، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطالب بعض عشاق الفريق إدارة اليونايتد بتطوير الملعب بعد تسرب الأمطار خلال مباراة "الغانرز".

وتحدث أحد مستخدمي "إكس" عن الانتقادات التي وُجهت لإمارة دبي بعد الأمطار التي شهدتها الإمارات، الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هذا الملعب يقع في بلد معتاد على سقوط الأمطار لكن البعض (عينه على دبي فقط)".