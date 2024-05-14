رئيس رابطة الدوري الإسباني: مبابي سيلعب لريال مدريد وهذه مدة العقد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، إن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي سينضم إلى صفوف نادي ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.

وتحدّث خافيير تيباس لصحيفة "Ole" الأرجنتينية: "نعم، مبابي سيلعب لريال مدريد في الموسم المقبل"، مشيرًا إلى أن الطرفين سيوقعان عقدًا يمتد 5 سنوات، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "إذا وقعوا هذا العقد فسيكون لدى كيليان مبابي فرصة لمدة خمسة مواسم للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتابع: "مبابي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام موجودان أيضًا، سيكون لدى ريال مدريد فريق رائع، ولكن هذا لا يضمن أنه سيفوز بالدوري".

في وقت سابق، أعلن مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد أن قضى معه 7 سنوات.

وكان مبابي قد ارتدى قميص النادي الباريسي في موسم 2018/2017، ومنذ ذلك الحين لعب 307 مباراة، سجّل خلالها 255 هدفًا وقدم 108 تمريرات حاسمة.

وحقق اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، مع باريس سان جيرمان عددًا من الإنجازات الفردية والجماعية، أبرزها الهداف التاريخي للفريق ولقب الدوري الفرنسي ولقب كأس فرنسا ولقب كأس السوبر الفرنسي.