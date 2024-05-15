دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شعر أنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، بخيبة أمل، بعد تشجيع بعض من جماهير فريقه للمنافس، خلال مواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء.

وكان بعض من جماهير توتنهام هوتسبير قد رغبوا بخسارة فريقهم أمام مانشستر سيتي، لإتاحة الفرصة أمام الأخير بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، وليخسر غريمهم التقليدي، أرسنال، فرصة التتويج بالمسابقة.

ونجح مانشستر سيتي بالفعل في تحقيق الفوز على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، ليقترب كثيراً من الظفر باللقب هذا الموسم، في حين تضاءلت نسبة فوز أرسنال به.

ويعتبر أرسنال الغريم الأزلي لتوتنهام هوتسبير، وتعد مواجهة الفريقين من أكثر المواجهات التنافسية في إنجلترا.

وقال بوستيكوغلو في مؤتمر صحفي، عقب المباراة: "لقد كشفت لي الـ 48 ساعة الماضية أن الأساسات هشة إلى حد ما، وهذا ما أشعر به، في الداخل والخارج، في كل مكان، لقد كان ما حدث مثيراً للاهتمام".

وأضاف: "لقد كشفت لي الـ 48 ساعة الماضية الكثير، ولا بأس في ذلك، وهذا يعني أنه يجب عليّ العودة إلى لوحة الرسم بشأن بعض الأشياء".

وأوضح أنجي بوستيكوغلو: "ربما أخطأتُ في قراءة الموقف، فيما يتعلق بما أعتقد أنه مهم في سعينا لنصبح فريقاً فائزاً، لكن لا بأس، ولهذا السبب أنا هنا".

وعمّا فعله جمهور فريقه، قال: "أنا لستُ مهتماً، ربما أكون خارج المسار، ولكني لا أهتم، أريد فقط الفوز والنجاح مع هذا النادي، ما يريده الآخرون، وكيف يريدون أن يشعروا، وأولوياتهم، لا يهمني ذلك على الإطلاق، أعرف ما هو المهم لبناء فريق فائز".

وأكد مدرب توتنهام هوتسبير "لا أستطيع أن أملي على الناس ما يفعلونه، يُسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم بأي طريقة يريدونها، لكن عندما نحقق الفوز، فذلك لأن الجماهير ساعدتنا".